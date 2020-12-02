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Культура и отдых

Нижегородский театр "Комедiя" открыл 74-й театральный сезон премьерой спектакля "Обыкновенные люди"

09 декабря 2020 09:45  [63] Культура и отдых

Нижегородский театр "Комедiя" открыл 74-й театральный сезон премьерой спектакля "Обыкновенные люди" 8 декабря, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль «Обыкновенные люди» поставлен режиссером Вадимом Данцигером по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас". Первоначально выпуск постановки планировался 7 мая, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но в связи с пандемией коронавируса и закрытием в связи с театром, премьера была перенесена.

Напомним, что в середине ноября 2020 года нижегородские театры вновь начали работу, но без антрактов и буфета.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в сети Instagram сообщил о получении разрешения на открытие театров. "Практически 8 месяцев не работают театры и концертные залы. Одно из самых пострадавших направлений", - отметил глава региона.

Он предупредил, что открытие театров не означает снижения уровня неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, однако врачи посчитали, что с жесткими ограничениями эти заведения культуры могут работать.

В перечень ограничений входят следующие правила:
1.Залы могут быть заполнены на 30%, рассадка — с дистанцией;
2. Без антрактов;
3. Буфеты и гардеробы закрыты;
4. Зрители и не занятые на сцене сотрудники должны быть в защите органов дыхания (правильно надетой);
5. На входе в помещение должны быть санитайзеры, помещения должны обеззараживаться;
6. Обязательно измеряется температура у посетителей;
7. Потоки посетителей на входе в помещения должны быть разобщены;
8. Контакты зрителей и артистов не допускаются.
9. Проведение в помещениях развлекательных мероприятий для зрителей до и после спектаклей запрещено.

"Меры строгие. Но у большинства организаций есть возможности для их соблюдения. Надеюсь на сознательность организаторов", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что субсидии для театров, которые выделяются из регионального бюджета, также будут предоставляться до конца года.

Напомним также, что в Нижегородской области театры были закрыты с 13 марта.

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