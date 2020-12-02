Холодную воду отключат в 29 домах Московского района Общество

Холодную воду отключат в 29 домах Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал"

Отключение завтра, 11 декабря, будет связано с плановыми работами по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения по ул. Березовской - для увеличения надежности работы системы водоснабжения.

Под отключение холодного водоснабжения попадают следующие адреса:

- ул. Березовская, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 86, 87, 87а, 88, 89, 89а, 90, 92, 94, 94 к.1, 100, 104

- ул. Никонова, 17а

- ул. Просвещенская, 9а.

С 10:00 до 24:00 в этих домах будет отключено холодное водоснабжение, еще в некоторых зданиях по ул. Березовской давление воды будет понижено.

Водоканал рекомендует жителям с вечера четверга, 10 декабря, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 8 (831) 246-99-99.