Автобусы предложено пустить вдоль дороги в ЖК "Новая Кузнечиха" Общество

Автобусы предложено пустить вдоль дороги в ЖК "Новая Кузнечиха". Соответствующая инициатива была озвучена на заседании комиссии Думы по имуществу и земельным отношениям 10 декабря 2020 года.

Депутат Татьяна Гриневич сказала о том, что дорогу необходимо использовать для работы общественного транспорта.

Депутат Герман Карачевский заметил, что в таком случае администрации города придется найти средства на расширение дороги с 6 метров до 7,5, чтобы соблюсти нормативы.

"Юридический факт передачи дороги в муниципальную собственность первичен. Без этого решения обсуждать ее дальнейшее содержание и использование не имеет смысла. Это внутригородская дорога, и по 131-му Федеральному закону мы обязаны принять ее в собственность", – резюмировал председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин и предложил депутатам обсудить использование данной дороги для организации движения общественного транспорта на заседании профильной комиссии.

На заседании этой комиссии депутаты поддержали передачу этой дороги от застройщика в муниципальную собственность. Вопрос вынесен на Думу 16 декабря.

Обязательства по содержанию дороги возьмет на себя администрация Советского района.



Протяженность объекта – 356 метров.

Депутаты обратили внимание, что районная администрация готова обслуживать дорогу с июля следующего года, когда будет заключен новый муниципальный контракт на содержание дорог. Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Илья Штокман заверил членов комиссии, что до этого момента мэрия будет искать дополнительные средства на ее содержание.