Новогодние трамваи начнут курсировать в Нижнем Новгороде Общество

Новогодние трамваи начнут курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Уже в начале следующей недели они выйдут на маршруты.

"Снаружи трамваи украшены светящейся иллюминацией, в салоне праздничное настроение создают винтажные украшения, пушистая мишура, переливающиеся огоньки, а водителем трамвая будет сам Дед Мороз", – рассказали в МП.

Планируется, что радовать нижегородцев и гостей города новогодние трамваи будут до 10 января на следующих маршрутах: №2 "Городское кольцо", №3 "Московский вокзал – Парк "Дубки", №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №8 "ул. Игарская – пос. Гнилицы".