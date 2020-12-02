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Общество

Новогодние трамваи начнут курсировать в Нижнем Новгороде

11 декабря 2020 09:15  [56] Общество

Новогодние трамваи начнут курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Уже в начале следующей недели они выйдут на маршруты.

"Снаружи трамваи украшены светящейся иллюминацией, в салоне праздничное настроение создают винтажные украшения, пушистая мишура, переливающиеся огоньки, а водителем трамвая будет сам Дед Мороз", – рассказали в МП.

Планируется, что радовать нижегородцев и гостей города новогодние трамваи будут до 10 января на следующих маршрутах: №2 "Городское кольцо", №3 "Московский вокзал – Парк "Дубки", №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №8 "ул. Игарская – пос. Гнилицы".

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