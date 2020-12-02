Движение транспорта будет ограничено в районе пр.Гагарина из-за чемпионата по акробатическому рок-н-роллу

Фото: с сайта wikipedia.org
Движение транспорта будет ограничено в районе пр.Гагарина из-за чемпионата и первенства России по акробатическому рок-н-роллу.
Как сообщается в постановлении на сайте администрации, оба дня 12 и 13 декабря движение транспорта по местному проезду пр.Гагарина (на участке около дома № 29) будет запрещено. Участок около КРК "Нагорный" необходимо будет объехать.
Парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятия в эти дни будет запрещена.
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