Движение транспорта будет ограничено в районе пр.Гагарина из-за чемпионата по акробатическому рок-н-роллу Спорт

Движение транспорта будет ограничено в районе пр.Гагарина из-за чемпионата и первенства России по акробатическому рок-н-роллу.

Как сообщается в постановлении на сайте администрации, оба дня 12 и 13 декабря движение транспорта по местному проезду пр.Гагарина (на участке около дома № 29) будет запрещено. Участок около КРК "Нагорный" необходимо будет объехать.

Парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятия в эти дни будет запрещена.