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Спорт

Движение транспорта будет ограничено в районе пр.Гагарина из-за чемпионата по акробатическому рок-н-роллу

11 декабря 2020 14:43  [127] Спорт

Фото: с сайта wikipedia.org

Движение транспорта будет ограничено в районе пр.Гагарина из-за чемпионата и первенства России по акробатическому рок-н-роллу.

Как сообщается в постановлении на сайте администрации, оба дня 12 и 13 декабря движение транспорта по местному проезду пр.Гагарина (на участке около дома № 29) будет запрещено. Участок около КРК "Нагорный" необходимо будет объехать.

Парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятия в эти дни будет запрещена.

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