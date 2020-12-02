Администрацию Советского района обязали восстановить уволенного работника Общество

Администрацию Советского района обязали восстановить уволенного работника. Об этом сообщили в Госинспекции труда.

Проверкой было установлено, что в отношении работника нарушены нормы в части увольнения. Работник подал заявление на отпуск с последующим увольнением, но вскоре отозвал его.

Согласно Трудовому Кодексу работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска с последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с Кодексом не может быть отказано в заключении трудового договора.

На момент подачи заявления на эту должность работник не был принят на работу, трудовой договор не заключен, с предыдущего места работы не уволен.

По результатам проверки администрации Советского района выдано предписание об устранении выявленных нарушений.