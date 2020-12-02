Фото: Яндекс.Карты
Администрацию Советского района обязали восстановить уволенного работника. Об этом сообщили в Госинспекции труда.
Проверкой было установлено, что в отношении работника нарушены нормы в части увольнения. Работник подал заявление на отпуск с последующим увольнением, но вскоре отозвал его.
Согласно Трудовому Кодексу работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска с последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с Кодексом не может быть отказано в заключении трудового договора.
На момент подачи заявления на эту должность работник не был принят на работу, трудовой договор не заключен, с предыдущего места работы не уволен.
По результатам проверки администрации Советского района выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+