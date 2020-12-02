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Общество

Схемы движения транспорта изменятся на трех участках Нижнего Новгорода под Новый год

11 декабря 2020 16:12  [84] Общество

Схемы движения транспорта изменятся на трех участках Нижнего Новгорода с 30 декабря 2020 года. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения" (МКУ "ЦОДД").

В частности, по улице Ванеева в вечернее время в направлении улицы А.Сахарова изменится схема дорожного движения по улице Ванеева. Там будет организован поворот налево на бульвар 60-летия Октября и запрещен разворот на пересечении улицы Ванеева и улицы Маршала Рокоссовского при движении в направлении улицы А.Сахарова.

Кроме того, планируется ввести ограничение остановки и стоянки транспортных средств на участке от дома №211 до пересечения с улицей Маршала Рокоссовского.

Также для беспрепятственного и комфортного движения пешеходов и туристических групп, в том числе детей, принято решение о введении одностороннего движения на участках по улице Кожевенной (от дома №1а лит А до дома №13), по переулку Казарменный (от дома №1 до улицы Кожевенной) и по переулку Рыбный (от дома №5 до Нижневолжской набережной).

По данным МКУ "ЦОДД", к концу года планируется организовать одностороннее движение и на участке улицы Героя Попова от улицы Суздальской до улицы Новикова-Прибоя. Эта мера принята для увеличения пропускной способности улицы Героя Попова.

Специалисты центра просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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