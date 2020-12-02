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Культура и отдых

Нижегородская областная детская библиотека получит полисенсорные книги

11 декабря 2020 16:22  [81] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородская государственная областная детская библиотека им. Т. А. Мавриной получит в дар от фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" 5 комплектов полисенсорных книг "Путешествие в историю". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Издание предназначено для детей с нарушениями зрения и состоит из двух частей – "Наша древняя столица" и "Бородино".

В 2020 году проект "Книжный фестиваль "Путешествие в историю", который реализует фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей", стал одним из победителей конкурса грантовых проектов Российского фонда культуры. Благодаря финансированию в рамках национального проекта "Культура" (в соответствии с указом президента Владимира Путина) 425 комплектов полисенсорных книг изданы и направлены в детские и специальные библиотеки во всех регионах России, в том числе в Нижегородскую областную детскую библиотеку.

Полисенсорный комплект ознакомит юных пользователей с историей Москвы и событиями 1812 года. Книги созданы с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия изображений детьми с нарушениями зрения – в них есть тактильные вставки, яркие контрастные цвета, крупные иллюстрации, не перегруженные мелкими деталями.

На сайте проекта всем желающим также доступна бесплатная интерактивная версия проекта "Путешествие в историю" и обучающее приложение для детей и взрослых. С анимированными персонажами на разворотах можно взаимодействовать, управлять воспроизведением музыкальных композиций и стихотворений, а также проверить свои знания о прочитанном, пройдя 20 простых, но интересных мини-игр.

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