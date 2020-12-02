"ТНС энерго НН" возобновил очный прием клиентов по предварительной записи Общество

Центры обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" возобновили прием потребителей электроэнергии по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Записаться на прием клиенты компании смогут на сайте "ТНС энерго Нижний Новгород" в разделе "Помощь" – "Записаться на приём в центр обслуживания", по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, кроме дней передачи показаний с 23 по 25 число), либо по телефонам участков "ТНС энерго НН" в рабочее время:

Большеболдинский участок 8(83138)2-33-49 Бутурлинский участок 8(83172)5-25-08 Гагинский участок 8(83195)2-15-54 Княгининский участок 8(83166)4-19-63 89875323734 Пильнинский участок 8(83192)5-18-30 Сергачский участок (в т.ч. с. Уразовка) 8(83191)5-13-18 89875323718; 89875323721 Сеченовский участок 8(83193)5-16-81 Спасский участок 8(83165)2-52-58 Богородский участок 8(83170)2-12-19, 89101213495 Большемурашкинский участок 8(83167)5-17-02 Воротынский участок 8(83164)2-19-56 Дальнеконстантиновский участок 8(83168)5-27-09, 89101209674 Кстовский участок (в т.ч. с. Работки) 8(83145)2-35-82, 89101214965 Лысковский участок 8(83149)5-40-05 Павловский объединенный участок (г. Павлово, п. Сосновское, г. Ворсма) 8(83171)2-07-16 Варнавинский участок 8(83158)3-61-33 Воскресенский участок 89875324213 Каликинский участок 89101201996 Краснобаковский участок 89875324252 Останкинский участок 88315933292 Семеновский участок 89875324245 Балахнинский участок 8(831)44-6-44-06; 89875410470 Городецкий участок 8(831)61-9-17-92; 89875410502 Городецкий участок (г. Заволжье) 8(831)61-5-92-08; 89875410503 Сокольский участок (в т.ч п. Ковернино) 8(831)37-2-15-70; 89875410504 Чкаловский участок 8(831)60-4-17-76; 89875325108 Ардатовский участок 8(83179) 5-04-33 Вачский участок 8(83173) 6-49-00 Дивеевский участок 8(83134) 4-52-40 Дивеевский участок (п. Вознесенское) 8(83178) 6-12-73 Выксунский участок 8(83177) 6-28-02 Кулебакский участок 8(83176) 5-06-40 Навашинский участок 8(83175) 5-78-21 Ветлужский участок 8(83150)2-15-74 Тонкинский участок 8(83153)4-72-23 Тоншаевский участок 8(83151)2-15-71 Уренский участок 8(83154)2-11-59 Шарангский участок 8(83155)2-18-72 Шахунский участок (в т.ч. п. Вахтан, п. Сява) 8(83152)2-14-71 Арзамасский участок 8(83147)9-53-45, 89101422617 Перевозский участок 8(83148)5-15-93, 89875404635 Перевозский участок (с. Вад) 8(83140)4-16-60, 89875404369 Лукояновский участок 8(83196)4-19-95, 89875405348 Первомайский участок 8(83139)2-14-33, 89875404684 Починковский участок 8(83197)5-09-38, 89875405393 Шатковский участок 8(83190)4-21-55, 89875405458 Борский участок 89875323889 Дзержинский участок (г. Володарск и Володарский район) 89101422582 Заречный участок г.Нижний Новгород (Канавинский р-н, Автозаводский р-н, Ленинский р-н, Московский р-н, Сормовский р-н) 89101432952, 89875323788 Нагорный участок г. Нижний Новгород (Нижегородский р-н, Приокский р-н, Советский р-н) 89867512258

В компании обратили внимание, что при посещении центров обслуживания клиентов, согласно указу губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27, потребителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты – маску и перчатки.