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Общество

"ТНС энерго НН" возобновил очный прием клиентов по предварительной записи

14 декабря 2020 09:08  [84] Общество

Центры обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" возобновили прием потребителей электроэнергии по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Записаться на прием клиенты компании смогут на сайте "ТНС энерго Нижний Новгород" в разделе "Помощь" – "Записаться на приём в центр обслуживания", по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, кроме дней передачи показаний с 23 по 25 число), либо по телефонам участков "ТНС энерго НН" в рабочее время:

Большеболдинский участок

8(83138)2-33-49

Бутурлинский участок

8(83172)5-25-08

Гагинский участок

8(83195)2-15-54

Княгининский  участок

8(83166)4-19-63  89875323734

Пильнинский участок

8(83192)5-18-30

Сергачский участок (в т.ч. с. Уразовка)

8(83191)5-13-18  89875323718; 89875323721

Сеченовский участок

8(83193)5-16-81

Спасский участок

8(83165)2-52-58

Богородский участок

8(83170)2-12-19, 89101213495

Большемурашкинский участок

8(83167)5-17-02

Воротынский участок

8(83164)2-19-56

Дальнеконстантиновский участок

8(83168)5-27-09, 89101209674

Кстовский участок (в т.ч. с. Работки)

8(83145)2-35-82, 89101214965

Лысковский участок

8(83149)5-40-05

Павловский объединенный участок (г. Павлово, п. Сосновское, г. Ворсма)

8(83171)2-07-16

Варнавинский участок

8(83158)3-61-33

Воскресенский участок

89875324213

Каликинский участок

89101201996

Краснобаковский участок

89875324252

Останкинский участок

88315933292

Семеновский участок

89875324245

Балахнинский участок

8(831)44-6-44-06; 89875410470

Городецкий участок

8(831)61-9-17-92; 89875410502

Городецкий участок (г. Заволжье)

8(831)61-5-92-08; 89875410503

Сокольский участок (в т.ч п. Ковернино)

8(831)37-2-15-70; 89875410504

Чкаловский участок

8(831)60-4-17-76; 89875325108

Ардатовский участок

8(83179) 5-04-33

Вачский  участок

8(83173) 6-49-00

Дивеевский участок

8(83134) 4-52-40

Дивеевский участок (п. Вознесенское)

8(83178) 6-12-73

Выксунский участок

8(83177) 6-28-02

Кулебакский участок

8(83176) 5-06-40

Навашинский участок

8(83175) 5-78-21

Ветлужский участок

8(83150)2-15-74

Тонкинский участок

8(83153)4-72-23

Тоншаевский участок

8(83151)2-15-71

Уренский участок

8(83154)2-11-59

Шарангский участок

8(83155)2-18-72

Шахунский участок (в т.ч. п. Вахтан, п. Сява)

8(83152)2-14-71

Арзамасский участок

8(83147)9-53-45, 89101422617

Перевозский участок

8(83148)5-15-93, 89875404635

Перевозский участок (с. Вад)

8(83140)4-16-60, 89875404369

Лукояновский участок

8(83196)4-19-95, 89875405348

Первомайский участок

8(83139)2-14-33, 89875404684

Починковский участок

8(83197)5-09-38, 89875405393

Шатковский участок

8(83190)4-21-55, 89875405458

Борский участок

89875323889                            

Дзержинский участок (г. Володарск и Володарский район)

89101422582

Заречный участок г.Нижний Новгород (Канавинский р-н, Автозаводский р-н, Ленинский р-н, Московский р-н, Сормовский р-н)

89101432952, 89875323788

Нагорный участок г. Нижний Новгород (Нижегородский р-н, Приокский р-н, Советский р-н)

 89867512258

В компании обратили внимание, что при посещении центров обслуживания клиентов, согласно указу губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27, потребителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты – маску и перчатки.

 

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