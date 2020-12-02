"ТНС энерго НН" возобновил очный прием клиентов по предварительной записи

Центры обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" возобновили прием потребителей электроэнергии по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Записаться на прием клиенты компании смогут на сайте "ТНС энерго Нижний Новгород" в разделе "Помощь" – "Записаться на приём в центр обслуживания", по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, кроме дней передачи показаний с 23 по 25 число), либо по телефонам участков "ТНС энерго НН" в рабочее время:
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Большеболдинский участок
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8(83138)2-33-49
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Бутурлинский участок
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8(83172)5-25-08
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Гагинский участок
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8(83195)2-15-54
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Княгининский участок
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8(83166)4-19-63 89875323734
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Пильнинский участок
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8(83192)5-18-30
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Сергачский участок (в т.ч. с. Уразовка)
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8(83191)5-13-18 89875323718; 89875323721
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Сеченовский участок
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8(83193)5-16-81
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Спасский участок
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8(83165)2-52-58
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Богородский участок
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8(83170)2-12-19, 89101213495
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Большемурашкинский участок
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8(83167)5-17-02
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Воротынский участок
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8(83164)2-19-56
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Дальнеконстантиновский участок
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8(83168)5-27-09, 89101209674
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Кстовский участок (в т.ч. с. Работки)
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8(83145)2-35-82, 89101214965
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Лысковский участок
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8(83149)5-40-05
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Павловский объединенный участок (г. Павлово, п. Сосновское, г. Ворсма)
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8(83171)2-07-16
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Варнавинский участок
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8(83158)3-61-33
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Воскресенский участок
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89875324213
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Каликинский участок
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89101201996
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Краснобаковский участок
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89875324252
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Останкинский участок
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88315933292
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Семеновский участок
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89875324245
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Балахнинский участок
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8(831)44-6-44-06; 89875410470
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Городецкий участок
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8(831)61-9-17-92; 89875410502
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Городецкий участок (г. Заволжье)
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8(831)61-5-92-08; 89875410503
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Сокольский участок (в т.ч п. Ковернино)
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8(831)37-2-15-70; 89875410504
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Чкаловский участок
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8(831)60-4-17-76; 89875325108
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Ардатовский участок
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8(83179) 5-04-33
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Вачский участок
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8(83173) 6-49-00
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Дивеевский участок
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8(83134) 4-52-40
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Дивеевский участок (п. Вознесенское)
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8(83178) 6-12-73
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Выксунский участок
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8(83177) 6-28-02
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Кулебакский участок
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8(83176) 5-06-40
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Навашинский участок
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8(83175) 5-78-21
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Ветлужский участок
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8(83150)2-15-74
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Тонкинский участок
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8(83153)4-72-23
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Тоншаевский участок
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8(83151)2-15-71
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Уренский участок
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8(83154)2-11-59
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Шарангский участок
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8(83155)2-18-72
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Шахунский участок (в т.ч. п. Вахтан, п. Сява)
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8(83152)2-14-71
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Арзамасский участок
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8(83147)9-53-45, 89101422617
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Перевозский участок
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8(83148)5-15-93, 89875404635
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Перевозский участок (с. Вад)
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8(83140)4-16-60, 89875404369
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Лукояновский участок
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8(83196)4-19-95, 89875405348
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Первомайский участок
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8(83139)2-14-33, 89875404684
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Починковский участок
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8(83197)5-09-38, 89875405393
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Шатковский участок
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8(83190)4-21-55, 89875405458
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Борский участок
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89875323889
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Дзержинский участок (г. Володарск и Володарский район)
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89101422582
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Заречный участок г.Нижний Новгород (Канавинский р-н, Автозаводский р-н, Ленинский р-н, Московский р-н, Сормовский р-н)
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89101432952, 89875323788
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Нагорный участок г. Нижний Новгород (Нижегородский р-н, Приокский р-н, Советский р-н)
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89867512258
В компании обратили внимание, что при посещении центров обслуживания клиентов, согласно указу губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27, потребителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты – маску и перчатки.
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