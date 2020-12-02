Второй за сутки ангар горит в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Второй за сутки ангар горит в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сегодня днем, 14 декабря, поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре в Канавинском районе.

Информация оперативная, подлежит уточнению.

Напомним, в ночь на 14 декабря загорелся также ангар с деревянными поддонами и досками в Сормовском районе. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м. Пожар удалось потушить полностью через 3 часа. Погибших нет.