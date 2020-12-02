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Общество

Более 40 нижегородских домов отключат от холодного водоснабжения 16 декабря

15 декабря 2020 09:47  [138] Общество

42 нижегородских дома отключат от холодного водоснабжения завтра, 16 декабря 2020 года. Как сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал", в этот день пройдут плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе по ул. Пугачева для надежности работы системы.

Воду отключат на весь день, начиная с 9 утра.

Нижегородский водоканал рекомендует жителям с вечера вторника, 15 декабря, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

Под отключение холодного водоснабжения попадают следующие адреса:

- ул. И. Чугурина, 5, 6. 7;
- ул. Культуры, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7 к.1, 7к.2, 8, 8а, 9, 10, 11 к.1, 11 к.2, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 21;
- ул. Л. Толстого, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8;
- ул. Пугачева, 2, 15, 17;
- ул. Никитина, 1, 1 к.1, 2.

В некоторых соседних домах может снизиться напор воды.

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