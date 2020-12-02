Двухлетний мальчик отравился наркотиками в Нижнем Новгороде; обстоятельства выясняются Происшествия

Двухлетнего мальчика госпитализировали в нижегородскую больницу в состоянии наркотического опьянения. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации ребенок отравился метадоном.

Стало известно, что ребенок вместе с родителями живет в поселке Луч Приокского района.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства. Родители пока не смогли найти объяснения случившемуся.

Прокуратура Нижегородской области с привлечением прокуратуры Приокского района организовала проверку соблюдения федерального законодательства "О профилактике безнадзорности и семейного благополучия". По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.