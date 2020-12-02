Эксперты НГЛУ обучают педагогов иностранных языков проводить уроки с помощью приложений Кahoot и Quizlet Общество

Эксперты НГЛУ обучают педагогов иностранных языков проводить уроки с помощью приложений Кahoot и Quizlet, сообщает пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова. Слушатели бесплатных курсов повышения квалификации отмечают, что, несмотря на существующий у них педагогический опыт, программа НГЛУ его заметно обогащает.

"Мы проводим много практических занятий, - говорит слушатель из Санкт-Петербурга Артемий Ракшинский, руководитель корпоративного института. – Эксперты НГЛУ обучают нас, педагогов, проводить уроки с помощью приложений Кahoot, Quizlet на базе Google Science Tilda. Никогда раньше н применял таких методик, а они действительно современные и удобные".

Напомним, бесплатные курсы повышения квалификации преподавателей иностранных языков стартовали в Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова в начале декабря. В рамках национального проекта "Образование" в университете реализуется федеральный проект "Новые возможности для каждого". НГЛУ разработал для этого проекта программу "Подготовка педагогических кадров к реализации дополнительных образовательных программ по иностранным языкам для взрослых".

"Мы провели самую тщательную подготовку к этой программе, - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова, - ведь у нас повышают квалификацию начальники департаментов, профессора, руководители кафедр. Наши слушатели – специалисты из Татарстана, Тывы, Чувашии, Марий Эл, также с нами Москва, Санкт-Петербург, Киров, Нижний Новгород".

В прошлом году в университете был открыт Центр "Учитель будущего. Лингвистика", на базе которого университет помогал повышать квалификацию преподавателям иностранного языка из школ и колледжей Нижегородской области. Но нацпроект сделал возможным обучение педагогов со всей страны. Занятия по программе "Подготовка педагогических кадров к реализации дополнительных образовательных программ по иностранным языкам для взрослых" проходят дистанционно.

"Помимо непосредственно иностранных языков и методик их преподавания, мы рассказываем об инновациях в образовании, о новых методических возможностях, - говорит директор Центра "Учитель будущего. Лингвистика" НГЛУ Наталья Фролова. - Например, об использовании web-инструментов и ИКТ их применения".

По словам директора Института непрерывного образования НГЛУ Юлии Чичериной, чаще всего педагоги выбирали для более тщательного изучения английский язык, на втором месте – китайский, следом идут немецкий и французский.