Движение транспорта по ул. Малой Покровской будет ограничено 17 декабря

Движение транспорта по ул. Малой Покровской будет ограничено завтра, 17 декабря 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В частности, на участке от ул.Звездинки до ул.Большой Покровской с полуночи и до 18 часов будет действовать запрет на проезд.
В департаменте также отметили, что в этот период на улицах Большая Покровская и Звездинка будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств.
Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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