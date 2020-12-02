Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2020 13:16  [11] Михаил Иванов прокомментировал итоги первого Социального онлайн-форума "Единой России"
16 декабря 2020 13:08  [27] Движение транспорта по ул. Малой Покровской будет ограничено 17 декабря
16 декабря 2020 13:02  [42] Квитанции "ТНС энерго НН" за декабрь 2020 года придут раньше
16 декабря 2020 12:49  [108] Пациент нижегородского ковид-госпиталя № 5 поблагодарил врачей (ВИДЕО)
16 декабря 2020 12:42  [88] Стало известно новое число заболевших коронавирусом нижегородцев по данным на 16 декабря
16 декабря 2020 12:06  [77] Два спортпавильона завода "Красная Этна" передали в собственность Нижнего Новгорода
16 декабря 2020 12:04  [81] Росприроднадзор проводит расследование из-за свалки на земельном участке завода "Красное Сормово"
16 декабря 2020 11:50  [167] Контракт на ликвидацию нижегородской Шуваловской свалки заключен с "Ситилюкс"
16 декабря 2020 11:10  [121] Вторую смену в школах Нижнего Новгорода планируется отменить к 2024 году
16 декабря 2020 10:45  [78] Эксперты НГЛУ обучают педагогов иностранных языков проводить уроки с помощью приложений Кahoot и Quizlet
Общество

Движение транспорта по ул. Малой Покровской будет ограничено 17 декабря

16 декабря 2020 13:08  [27] Общество

Движение транспорта по ул. Малой Покровской будет ограничено завтра, 17 декабря 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В частности, на участке от ул.Звездинки до ул.Большой Покровской с полуночи и до 18 часов будет действовать запрет на проезд.

В департаменте также отметили, что в этот период на улицах Большая Покровская и Звездинка будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph