Прокуратура выявила нарушения в работе нижегородского ООО "Золотое Сечение". Об этом сообщили в региональной прокуратуре 17 декабря 2020 года.
В ходе проверки в Московском районе выяснилось, что основным видом деятельности организации является розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах.
Установлено, что организация не имеет статуса кредитной организации или некредитной финансовой организации, вместе с тем, осуществляла деятельность по предоставлению кредитов без постановки на учет в Государственном реестре ломбардов.
В связи с этим прокуратурой района принят комплекс мер прокурорского реагирования: в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ, а также внесено представление.
По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к административной ответственности, организацией приняты меры к недопущению выявленных нарушений впредь.
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