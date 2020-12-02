Нижегородку обнаружили на дороге без сознания Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы обнаружили женщину, лежащую без сознания на проезжей части в районе дома №34 по ул. Космической 16 декабря 2020 года. Об этом они сообщили в соцсети ВКонтакте.

"Возможно ее кто-то сбил и бросил умирать", - предположили очевидцы.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация об этом инциденте поступила спасателям в 20:56. Действительно, была найдена женщина, которой, на вид, 30-35 лет.

Ее погрузили в карету скорой помощи и отправили в больницу № 13, где ей окажут необходимую помощь.