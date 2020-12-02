Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2020 10:30  [44] Нижегородку обнаружили на дороге без сознания
16 декабря 2020 17:10  [306] Два человека погибли от отравления, предположительно, угарным газом в Кстове
16 декабря 2020 16:33  [346] Автобус с пассажирами загорелся в Павлове
16 декабря 2020 16:01  [333] Дело в отношении замначальника нижегородского ГУФСИН поступило в суд
16 декабря 2020 11:15  [543] Двухлетний мальчик отравился наркотиками в Нижнем Новгороде; обстоятельства выясняются
16 декабря 2020 10:58  [919] РПЦ согласовала сожжение колокольни в Лысковском районе
15 декабря 2020 17:04  [419] Сбивший двух школьников в Шарангском районе пьяный водитель осужден на 2,5 года
15 декабря 2020 11:14  [624] Ушел из жизни главный художник Борнуковской камнерезной фабрики Михаил Суржиков
15 декабря 2020 10:49  [739] Евгений Люлин выразил соболезнования родным и близким главврача областного центра крови Константина Кузнецова
14 декабря 2020 13:14  [617] Второй за сутки ангар горит в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородку обнаружили на дороге без сознания

17 декабря 2020 10:30  [44] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы обнаружили женщину, лежащую без сознания на проезжей части в районе дома №34 по ул. Космической 16 декабря 2020 года. Об этом они сообщили в соцсети ВКонтакте.

"Возможно ее кто-то сбил и бросил умирать", - предположили очевидцы.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация об этом инциденте поступила спасателям в 20:56. Действительно, была найдена женщина, которой, на вид, 30-35 лет.

Ее погрузили в карету скорой помощи и отправили в больницу № 13, где ей окажут необходимую помощь.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph