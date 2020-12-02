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Происшествия

Нижегородец найден мертвым с огнестрельным ранением в подъезде дома

17 декабря 2020 10:58  [184] Происшествия

Нижегородец найден мертвым с огнестрельным ранением. Как сообщили в региональном СУ СК, накануне днем, 16 декабря, в подъезде дома по ул. Паскаля Ленинского района родственники обнаружили тело 54-летнего мужчины без признаков жизни.

По предварительным данным, мужчина приходил в гости к дочери, проживающей в этом доме. Простившись, он вышел за дверь и вскоре родственники услышали выстрел. Выйдя на площадку между 1 и 2 этажами, они обнаружили его тело, а около мужчины лежал пистолет.

Следователи не исключают, что мужчина сам мог свести счеты с жизнью.

Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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