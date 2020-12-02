Фото: с сайта newstula.ru
Молодой нижегородец 27 раз совершил кражи из магазинов бытовой техники. Как сообщили в городской прокуратуре, дело направлено в Нижегородский районный суд.
Предварительным следствием установлено, что в период с мая по сентябрь этого года 22-летний молодой человек похитил системные блоки, игровые приставки и видеоигры к ним на общую сумму 600 тысяч рублей.
Он арестован, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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