Молодой нижегородец 27 раз совершил кражи из магазинов бытовой техники Происшествия

Молодой нижегородец 27 раз совершил кражи из магазинов бытовой техники. Как сообщили в городской прокуратуре, дело направлено в Нижегородский районный суд.

Предварительным следствием установлено, что в период с мая по сентябрь этого года 22-летний молодой человек похитил системные блоки, игровые приставки и видеоигры к ним на общую сумму 600 тысяч рублей.

Он арестован, ему грозит до 2 лет лишения свободы.