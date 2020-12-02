Четыре здания отреставрировали к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Четыре здания отреставрировали на данный момент в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 17 декабря 2020 года, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Олег Беркович и руководитель регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед провели инспекционный объезд по этим объектам.

Дом-особняк на ул.Б.Печерской



Первым стал Дом-особняк купца М.А. Зайцева по адресу: улица Большая Печерская, 23. Он построен в начале ХХ века. После национализации здесь были квартиры, а затем - столовая Суворовского училища. Сегодня в здании располагается Центр восстановительного лечения для детей. К 800-летию был отремонтирован фасад, а также восстановлены внутренние декоративные элементы.

"В рамках 800-летия ведется масштабная деятельность по реставрации ряда объектов культурного наследия. В этом году мы завершаем работы в 23 домах, в следующем проведем их еще в 20. У Дома купца Зайцева, к примеру, реставрировались фасады и ремонтировался главный холл с декоративными элементами отделки интерьеров. Также сделаны водоотливы и отреставрирована ограда. Работа выполнена на высоком уровне", - отметил Григорий Меламед.

Дом Эвениуса на ул.Варварской

Следующими объектами стали Дом Е.Е. Эвениуса по адресу: ул. Варварская, 3А, где находится Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева.

В учебном корпусе завершены фасадные и кровельные работы, проведен частичный ремонт учебных аудиторий, систем водоснабжения и водоотведения.

Дом М.А. Костромина на ул.Б.Покровской

Дом М.А. Костромина находится по адресу: ул.Большая Покровская, 4.

В здании Учебного театра на Большой Покровской завершена реставрация фасада. Выполнены внутренние ремонтные работы в зрительном зале, коридорах первого и второго этажей, на запасной лестнице и в вестибюле. Также закончен первый этап ремонта подвала для дальнейшего расширения площадей Учебного театра. В конце декабря завершатся работы в помещении, где в будущем разместится экспериментальная лаборатория для студентов.

"На месте бывшей пиццерии мы открываем большую экспериментальную площадку, где будем проводить литературные вечера. Там же хотим открыть бэби-театр. Это так называемый театр на подушках для юных нижегородцев. Надеемся, что в феврале уже покажем первую премьеру для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Там же откроется студия звукозаписи, появится пространство для проведения мастер-классов, в том числе совместно с московскими театральными вузами", – рассказал директор Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева Леонид Чигин.

Дома бракосочетания на ул.М.Покровской

Финальным объектом осмотра в ходе рабочей поездки стало здание Нижегородского Дома бракосочетания на ул.Малой Покровской, 9. Особняк купца Иконникова был построен в 1903-1905 гг. Он является образцом архитектуры поздней эклектики. Последние работы по реставрации фасадов проходили здесь в 2008 году. В 2020-м зданию исполнилось 115 лет. К 800-летию областного центра специалисты обновили фасады, а также сделали слуховые окна на кровле.

В 2020 году в Нижнем Новгороде планируется завершить реставрацию 23 объектов по линии управления государственной охраны объектов культурного наследия области и еще 11 – по линии министерства культуры региона.

"Таким образом, в этом году должны закончиться работы на 34 объектах. Это часть большой программы подготовки города к 800-летию. Всего более 100 объектов культурного наследия будут отреставрированы за 2019-й, 2020-й и 2021 год. Сегодня мы осмотрели законченные объекты, к ним нет особых нареканий. Есть нюансы, которые необходимо поправить: где-то снять кондиционер, где-то поменять вывеску. Это мелочи, которые стоит доработать. Но в целом объекты однозначно получились. Театральное училище и ЗАГС выглядят великолепно, – прокомментировал итоги объезда Олег Беркович.