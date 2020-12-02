Нижегородская Госавтоинспекция изменила режим работы в новогодние праздники

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Госавтоинспекция Нижегородской области изменила режим работы в новогодние праздники. В некоторые дни отделения будут закрыты, в остальные – время работы будет скорректировано.
Регистрационный пункт "Канавинский":
- 31 декабря, 6, 9 января – с 09:00 до 16:00;
- 1, 2, 3, 7 января – неприемные дни;
- 4, 5, 8, 10 января – с 09:00 до 18:00.
Регистрационный пункт "Автозаводский" и "Приокский":
- 31 декабря, 6, 9 января – с 09:00 до 16:00;
- 1, 2, 3, 7 и 10 января – неприемные дни;
- 4, 5, 8 января – с 09:00 до 18:00.
Операционный зал по адресу Стрелка, 4Б:
- 1, 2, 3, 7 и 10 января – неприемные дни;
- 31 декабря, 6 и 9 января – с 08:00 до 15:00;
- 4, 5, 8 января – с 08:00 до 17:00.
Операционный зал по адресу Самаркандская, 2:
- 31 декабря и 6 января - с 08:00 до 15:00
- 1, 2, 3, 7 и 10 января – не приемные дни;
- 4, 5, 8, 9, 10 января – с 08:00 до 17:00.
Прием в регистрационно-экзаменационных подразделениях Нижегородской области будет организован в следующем режиме:
- 31 декабря, 6 и 9 января - с 08:00 до 15:00
- 1, 2, 3, 7 и 10 января – неприемные дни;
- 4, 5, 8 января – с 09:00 до 18:00 в режиме "Дежурного окна".
Более подробная информация также размещена на портале госуслуг www.gosuslugi.ru.
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