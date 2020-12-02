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Сергей Нежурин пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".
С 7 декабря этого года его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели в Нижегородском районе.
Приметы: рост 182 см, телосложение худощавое, волосы темные волнистые, глаза голубые, на руках татуировки.
Был одет в черный пуховик, синие джинсы, и светло-коричневые ботинки.
При себе у него были рюкзак и телефон.
Любую информацию о местонахождении мужчины можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-950-605-40-76 (Ольга).
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