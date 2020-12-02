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Общество

Сергей Нежурин пропал в Нижнем Новгороде

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Фото: ПСО "Волонтер"

Сергей Нежурин пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

С 7 декабря этого года его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели в Нижегородском районе.

Приметы: рост 182 см, телосложение худощавое, волосы темные волнистые, глаза голубые, на руках татуировки.

Был одет в черный пуховик, синие джинсы, и светло-коричневые ботинки.

При себе у него были рюкзак и телефон.

Любую информацию о местонахождении мужчины можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-950-605-40-76 (Ольга).

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