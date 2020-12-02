Пациенты нижегородской больницы № 30 поблагодарили врачей Общество

Пациенты нижегородской больницы № 30 поблагодарили врачей за эффективное лечение и внимательное отношение к больным коронавирусом.

Елена Чистякова рассказала, что попала в больницу в плохом самочувствии, с кашлем, отдышкой и высокой температурой.

"В течение недели самочувствие пришло в норму, благодаря ответственному персоналу, чутким докторам, которые нас лечат и успокаивают", - сказала она.

Другие пациенты также выразили слова благодарности.

"Заболел 8 декабря. Было плохо. На скорой помощи был доставлен в нашу 30 больницу, где нас лечили и обхаживали. Огромное спасибо всему персоналу", - добавил один из пациентов.

"Я был очень тяжелый больной, спасибо врачам за спасение", - рассказал еще один пациент больницы № 30.