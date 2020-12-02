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Происшествия

Расстрелянная мужем нижегородка ранее дважды жаловалась в полицию

21 декабря 2020 10:33  [34] Происшествия

Расстрелянная мужем нижегородка ранее дважды обращалась с жалобами в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 21 декабря 2020 года.

Первый раз женщина обратилась в отделение в конце мая этого года с заявлением о нанесении мужем телесных повреждений. Просьбы сотрудников полиции о прохождении экспертизы с целью установления причиненного вреда женщина проигнорировала. Таким образом, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Второй раз женщина обратилась в полицию 7 декабря с заявлением о том, что дочери приходят, по ее мнению, двусмысленные сообщения от ее отца. По данному факту проводится проверка.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что нижегородец расстрелял жену из пистолета. 40-летний мужчина в ходе ссоры неоднократно выстрелил в жену. 37-летняя женщина скончалась на месте. В СУ СК уточняют, что после произошедшего мужчина свёл счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело. Ранее супруги решили развестись, шел бракоразводный процесс.

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