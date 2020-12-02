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Общество

Оксана Сюрюнова пропала в Нижнем Новгороде

21 декабря 2020 11:55  [42] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Оксана Сюрюнова пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

С 16 декабря 2020 года её местонахождение неизвестно. Ей 39 лет.

Приметы: рост 175 см, телосложение плотное, волосы светлые, глаза карие.

Была одета в серый пуховик, черные джинсы и черную шапку, обута в черные полусапоги.

О местонахождении женщины можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или Инфоргу поиска Анне: 8920-039-55-45.

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