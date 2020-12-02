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Оксана Сюрюнова пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".
С 16 декабря 2020 года её местонахождение неизвестно. Ей 39 лет.
Приметы: рост 175 см, телосложение плотное, волосы светлые, глаза карие.
Была одета в серый пуховик, черные джинсы и черную шапку, обута в черные полусапоги.
О местонахождении женщины можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или Инфоргу поиска Анне: 8920-039-55-45.
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