Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2020 15:19  [1] Глеб Никитин вручил врачам Почетные знаки губернатора за борьбу с COVID-19
21 декабря 2020 15:02  [46] "Автобелстрой" оштрафовали из-за складирования старого асфальта около ЖК "Окский берег"
21 декабря 2020 14:26  [82] Три горевших деревянных дома по ул.Шевченко-М.Ямская законсервируют и отреставрируют
21 декабря 2020 13:52  [182] Нижегородская администрация опубликовала порядок внесения платы за парковки
21 декабря 2020 12:58  [122] Второй павильон Нижегородской ярмарки сдадут в 2021 году
21 декабря 2020 12:46  [272] COVID-19 за прошедшие выходные подтвердился у 543 жителей Нижнего Новгорода
21 декабря 2020 12:22  [407] Территорию над Почаинским оврагом в Нижнем Новгороде благоустроят за 100 млн рублей
21 декабря 2020 12:14  [165] Стало известно количество нижегородцев, которым на 21 декабря подтвердили COVID-19
21 декабря 2020 11:55  [186] Оксана Сюрюнова пропала в Нижнем Новгороде
21 декабря 2020 11:32  [194] Парковку у детсада в Канавинском районе запретят после праздников
Общество

Глеб Никитин вручил врачам Почетные знаки губернатора за борьбу с COVID-19

21 декабря 2020 15:19  [1] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Глава региона Глеб Никитин вручил первые Почетные знаки губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции" 14 врачам и волонтерам. Новая награда учреждена по инициативе Глеба Никитина специально для тех, кто внес особый вклад в борьбу с пандемией, сообщили в пресс-службе правительства региона. Награждение прошло 21 декабря 2020 года на Нижегородской ярмарке.

В торжественной церемонии принял участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

"Подводя итоги года, мы благодарим тех, кто встал плечом к плечу на защиту своих соотечественников. В первую очередь я говорю о медицинских работниках. Многие из них на посту, они продолжают бороться за жизнь нижегородцев. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов от тех, кого они спасли", - отметил Глеб Никитин.

До конца года Почетным знаком будет отмечено в целом 100 нижегородцев – 90 медработников и 10 волонтеров.

"Почетный знак вручается тем, кто особенно отличился в борьбе с коронавирусом, - это волонтеры, медицинские работники и сотрудники специальных служб, которые помогают нам организовывать жизнь таким образом, чтобы вирус не имел ни малейшего шанса на победу", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, на Нижегородской ярмарке 22 волонтера получили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Как сообщил Глеб Никитин, аналогичные награды получат еще 170 волонтеров. В целом добровольцы в период пандемии выполнили уже более 700 заявок на оказание помощи.

"Около 2000 волонтеров-нижегородцев с весны развозят лекарства, продукты пожилым, помогают жителям. Еще полторы тысячи волонтеров-медиков ежедневно трудятся, оказывая поддержку врачам. Они в очередной раз доказали, что в Нижегородской области живут люди, которые достойны славы своих предков, всегда готовые сплотиться, проявить отвагу и встать на защиту сограждан", - подчеркнул Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph