Глеб Никитин вручил врачам Почетные знаки губернатора за борьбу с COVID-19 Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Глава региона Глеб Никитин вручил первые Почетные знаки губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции" 14 врачам и волонтерам. Новая награда учреждена по инициативе Глеба Никитина специально для тех, кто внес особый вклад в борьбу с пандемией, сообщили в пресс-службе правительства региона. Награждение прошло 21 декабря 2020 года на Нижегородской ярмарке.

В торжественной церемонии принял участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

"Подводя итоги года, мы благодарим тех, кто встал плечом к плечу на защиту своих соотечественников. В первую очередь я говорю о медицинских работниках. Многие из них на посту, они продолжают бороться за жизнь нижегородцев. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов от тех, кого они спасли", - отметил Глеб Никитин.

До конца года Почетным знаком будет отмечено в целом 100 нижегородцев – 90 медработников и 10 волонтеров.

"Почетный знак вручается тем, кто особенно отличился в борьбе с коронавирусом, - это волонтеры, медицинские работники и сотрудники специальных служб, которые помогают нам организовывать жизнь таким образом, чтобы вирус не имел ни малейшего шанса на победу", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, на Нижегородской ярмарке 22 волонтера получили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Как сообщил Глеб Никитин, аналогичные награды получат еще 170 волонтеров. В целом добровольцы в период пандемии выполнили уже более 700 заявок на оказание помощи.

"Около 2000 волонтеров-нижегородцев с весны развозят лекарства, продукты пожилым, помогают жителям. Еще полторы тысячи волонтеров-медиков ежедневно трудятся, оказывая поддержку врачам. Они в очередной раз доказали, что в Нижегородской области живут люди, которые достойны славы своих предков, всегда готовые сплотиться, проявить отвагу и встать на защиту сограждан", - подчеркнул Глеб Никитин.