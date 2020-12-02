Дом с традициями появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Бизнес

Дом с традициями будет построен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Архитектурно-градостроительное решение нового проекта жилого комплекса уже согласовано и одобрено архитектурно-градостроительным советом Нижегородской области.

Инициатором строительства по информации редакции выступила ГК "Каскад", которая уже реализовала в Нижнем Новгороде несколько проектов.

Новый жилой комплекс будет построен в центре Автозаводского района и вошел в проект развития территории за гостиницей "Волна".



В ГК "Каскад" сообщили, что проект нового жилого комплекса позволит взглянуть на застройку района под новым углом. "Дома будут обладать всеми характеристиками "комфорт-класса". Но главная особенность нового жилого комплекса – его концепция. Это будет "Дом с традициями", теми, которыми славится Автозаводский район Нижнего Новгорода", - подчеркнул собеседник агентства.

Между тем, локальное строительство для Автозаводского района явление скорее нетипичное, и тем больше интереса вызывает проект у общественности заречной части Нижнего Новгорода.

Жилой комплекс станет автономной территорией с собственными придомовыми пространствами и набором полезных сервисов для жителей. Однако, как заверяет девелопер, конкурировать с "Торпедо" или "Югом", застройщик не планирует. Он станет отдельным продуктом с целым набором преимуществ для жителей.

Представитель девелопера рассказал, что и подъезды домов будет выглядеть иначе, чем мы себе представляем: уютное лобби, ресепшен и просторный холл. В квартирах также предполагаются свои особенности, где будет реализован "сервисный" тип квартир: квартиры с гардеробной, мастер-спальней, теплыми лоджиями.

А вот чего не стал делать застройщик, так это ломать привычный ландшафт земельного участка. Озеленение включает в себя не только зеленый каркас, гармонично вписывающийся в общую эстетику дома, но и элементы дополнительного стиля, формирующее концепт современной мобильной территории. Будут сформированы приватные зоны отдыха, а также площадки для совместного активного времяпрепровождения соседей.

"Мы надеемся, что концепт проекта – позволит сформировать культуру живого общения между жителями дома, создаст благоприятную среду для поддержания здорового образа жизни. Наша задача – создание зон с максимальным тематическим наполнением – воркаут, теннисный корт, зона прогулок", - подчеркнули в компании застройщика.

Реализовывать проект планирует застройщик, входящий в ГК "КАСКАД", которая сейчас ведет строительство в Нижнем Новгороде несколько жилых комплексов.