Подрядчик нарушил правила очистки бетономешалки при строительстве "Школы 800" в Верхних Печерах Происшествия

Подрядчик нарушил правила очистки бетономешалки при строительстве "Школы 800" в Верхних Печерах. Об этом сообщили в региональной Дирекции по строительству по итогам проверки по информации в СМИ и соцсетях.

В ходе проверки было установлено, что подрядная организация, которая выполняет строительные работы и является собственником бетономешалки, нарушила правила очистки автобетоносмесителя. Водитель мыл машину не в специально отведённых для этого местах, а недалеко от территории строительства. Но при этом в овраг сливался не бетон, как указано в сообщении, а так называемый смыв с колёс и лотков.

За выявленные нарушения подрядная организация будет привлечена к административной ответственности и оштрафована. Региональная дирекция по строительству будет держать данную ситуацию на особом контроле.

Ранее сообщалось, что строительство "Школы 800" идет с опережением графика. Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1100 мест) и центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой.