Теплоэнерго наградило лучших сотрудников года в День энергетика Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

Теплоэнерго наградило лучших сотрудников в День энергетика, сегодня 22 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Награды разного уровня – от федеральных и областных до корпоративных - получили 76 человек.

Торжественное награждение лучших сотрудников прошло с соблюдением всех мер безопасности.

Так, пять сотрудников предприятия получили награды Министерства энергетики России. Почетной грамотой Минэнерго РФ награжден слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда РТС "Ленинский" Александр Назаров, который работает на предприятии уже 22 года.

Благодарности федерального министерства получили генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, заместитель технического директора по обеспечению производства Игорь Купцов, ведущий инженер-химик службы водно-химических режимов Галина Андреева и слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда РТС "Нижегородский" Виктор Беккер.

Четверо работников получили почетные грамоты министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, двоим были вручены благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 11 – награды администрации Нижнего Новгорода.

Благодарственными письмами "Теплоэнерго" было награждено 25 сотрудников, занесены на Доску почета предприятия 18 человек. Среди них начальник Нагорной теплоцентрали Сергей Девонин – за "Быстрый старт", как новый сотрудник, активно проявивший себя в производственной жизни предприятия. Такая награда появилась в Теплоэнерго впервые.

Старший мастер участка РТС "Нижегородский" Сергей Спасов получил награду как "Лидер РОСТа" - он подал много полезных предложений по улучшению производственных процессов. Также занесены на доску почета четверо победителей производственного соревнования "Лучший в профессии" среди водителей. В этом году из-за эпидемической обстановки и повышенных мер безопасности в Теплоэнерго было приостановлено проведение соревнований "Лучший в профессии" в остальных 12 номинациях. В честь Дня энергетика также чествовали специалиста РТС "Нижегородский" Надежду Баранову, которая проработала на предприятии 50 лет.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин поздравляя сотрудников с Днем энергетика, отметил, что только благодаря вкладу каждого сотрудника, предприятию удалось реализовать самую объемную ремонтную и инвестиционную программу 2020 года.

"Несмотря на то, что год был непростой, для нашего предприятия он оказался результативным: достигнут исторический максимум по объему замены сетей – 112 км, отремонтировано 1100 единиц оборудования. Таких объемов никогда ранее предприятие не выполняло, и в этом заслуга каждого сотрудника. Мы уже видим результат этой работы в снижении аварийности, повышении качества и надежности теплоснабжения", - заявил Илья Халтурин.

Он сообщил, что аварийность на сетях предприятия за январь-ноябрь 2020 года снизилась 10,2% по сравнению с показателями 2019 года.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Александр Ковальчук, поздравляя сотрудников АО "Теплоэнерго" с профессиональным праздником, подчеркнул, что работа в сфере энергетики – одна из самых важных и ответственных: "Вы – одна из самых основных сил, которая позволяет городу нормально функционировать, а жителям – жить в комфорте. Ваша работа очень важна и значима, хотя, может быть, не всегда заметна. Но мы в министерстве знаем, сколько сил и времени вы тратите на то, чтобы система работала, а люди получали ресурс".

С приветственным словом и поздравлением к сотрудникам предприятия обратилась председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.

"Несмотря на все трудности этого года, Теплоэнерго не только выполняло свои технологические задачи по обеспечению жителей теплом и горячей водой, но и активно реализовывало свои стратегические задачи. При всех ограничениях и сложностях, которые принесла пандемия, Теплоэнерго переложило 6% труб от общей протяженности своих сетей. Люди работали, не смотря ни на что. Если кто-то заболевал, на его место вставал другой. Испытание на прочность коллектив прошел с блеском. То, что вы сделали в этом году, вызывает огромное уважение. Я считаю, что это подвиг. Хочу пожелать коллективу Теплоэнерго дальнейших производственных успехов, а каждому сотруднику – здоровья. Чтобы та энергия, которая в каждом из вас есть, сохранялась и грела нас, нижегородцев", - сказала Елена Ленина.