Прокуратура расследует дело о самоуправстве из-за проданной за долги квартиры в Нижнем Новгороде Происшествия

Прокуратура расследует дело о самоуправстве из-за проданной за долги квартиры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Сормовского района.

По требованию прокурора СУ нижегородского УМВД возбудило уголовное дело по факту самоуправства с применением насилия по ч.2 ст.330 УК РФ.



Установлено, что Сормовским районным судом обращено взыскание на квартиру, ранее принадлежащую жительнице района в связи с невыплатой ей кредита. В июне этого года данная квартира была выставлена на публичных торгах по продаже арестованного имущества и приобретена в собственность нижегородцем.

В августе этого года мужчина, без обращения в суд с иском о выселении бывшей владелицы квартиры, без предъявления исполнительного листа в службу судебных приставов, совместно с неустановленными лицами с применением насилия принудил потерпевшую и двоих ее несовершеннолетних детей покинуть квартиру, тем самым совершив самоуправство. Женщина пострадала физически: у нее были кровоподтеки, а также вырван клок волос.

По данному делу ведется следствие.