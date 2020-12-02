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Происшествия

Нижегородка получила 2 года колонии за содержание наркопритона

22 декабря 2020 12:28  [23] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородка получила 2 года колонии за содержание наркопритона. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры 22 декабря 2020 года.

Ранее приговором Сормовского районного суда 34-летняя женщина была признана виновной в том, что с августа 2018 года по февраль 2019 года неоднократно предоставляла помещение своей квартиры по ул. Федосеенко для потребления наркотических средств различным лицам.

Вину в совершении преступления осужденная признала, однако обжаловала приговор в связи с суровостью назначенного наказания.

Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда в декабре приговор районного суда оставлен без изменения, а это значит, что она проведет в колонии 2 года.

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