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Общество

Нижегородская больница № 42 получила новое медоборудование

22 декабря 2020 17:26  [85] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородская детская городская больница № 42 получила новое медоборудование по нацпроекту "Здравоохранение" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения". Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общая стоимость закупленного оборудования составляет более 2 млн рублей.

"Благодаря нацпроекту у региона появились дополнительные возможности для улучшения качества медицинской помощи как взрослым, так и маленьким пациентам. В частности, в детской городской больнице №42 теперь полностью оснащен офтальмологический кабинет. Новое оборудование позволяет проводить компьютерную диагностику органов зрения, выявлять патологии и аномалии на раннем этапе. Все исследования безболезненны и безопасны для детей, что также немаловажно", - уточнил губернатор.

В больницу поступили современный авторефрактометр, бинокулярный офтальмоскоп и пневмотонометр, а также эндоскопический аппарат-фиброскоп в комплекте с источником галогенного света.

Как ранее сообщал Глеб Никитин, в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение" (по указу президента РФ Владимира Путина) на средства федерального и областного бюджетов для медучреждений региона приобретается 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, 8 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также закупается 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудование для лабораторной диагностики и реабилитации. Оно предназначено как для крупных центральных районных больниц, которые выполняют функции межрайонных центров, так и для небольших ЦРБ.

СПРАВКА:

Авторефрактометрия – это компьютерная диагностика органа зрения, которая позволяет детально обследовать роговицу глаза и выявить аномалии, а также такие патологии, как астигматизм, дальнозоркость, близорукость и другие. Аппаратура за короткое время точно определяет клиническую рефракцию глаза. Исследование практически не имеет противопоказаний, поэтому подходит для всех возрастных категорий пациентов (кроме детей до 2-3 лет). Авторефрактометрия является наиболее информативной методикой обследования глаза, она полностью безболезненна и имеет множество достоинств.

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