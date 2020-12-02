Плата за водопотребление для нижегородских предпринимателей снизится в 2021 году Бизнес

Ставка платы за мощность водопотребления для нижегородских предпринимателей с января 2021 года снизится на 12,3%. В регионе по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина продолжается перевод АО "Нижегородский водоканал" на одноставочный тариф. Данное решение было принято правлением РСТ в прошлом году, оно направлено на обеспечение баланса интересов бизнеса и граждан.

"Изначально переход планировалось осуществить в течение 5 лет. По решению Глеба Никитина данный срок был сокращен на год. Таким образом, поэтапно мы осуществим переход на одноставочный тариф к 2023 году. Такой подход позволит сдерживать резкий рост тарифов для населения. Отмечу, что в прошлом году благодаря принятому решению мы уже снизили ставку за мощность водопотребления на 43,8%", - отметила руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина.

Юлия Алешина отметила, что раньше потребители города были в неравных условиях. Жители оплачивали воду только по одной составляющей тарифа (менее 40% от стоимости 1 кубического метра воды), а субъекты предпринимательства несли основную нагрузку по обеспечению надежности системы водоснабжения при том, что стоимость водоснабжения и водоотведения у АО "Нижегородский водоканал" ниже, чем в других городах-миллионниках. Например, в Перми стоимость услуг водоотведения составляет 24,82 рубля за куб. м, а за воду потребители оплачивают 33,03 рубля за куб. м.

"Для населения перемены пройдут постепенно и без ощутимого повышения цен. Более интенсивный рост платы за услуги АО "Нижегородский водоканал" будет компенсирован снижением платы на тепло", - добавила Юлия Алешина.

Для потребителей в зоне присутствия АО "Теплоэнерго" тарифы на горячую воду с января снизятся, а с июля 2021 года плата за тепло вырастет в среднем не более чем на 1,4%. В отношении тарифов ООО "Автозаводская ТЭЦ" и других теплоснабжающих организаций города также приняты решения о росте ниже уровня инфляции. В случаях рисков превышения данной планки правительство региона субсидирует эти отклонения из бюджета.

В РСТ отметили, что Нижний Новгород является одним из немногих городов в стране, в котором уже более 10 лет плата за воду начисляется по двухставочному тарифу. Аналогичный вид тарифов использовался только в отдельных субъектах: Волгоградской, Самарской и Саратовской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, Глеб Никитин поручил региональной службе по тарифам обеспечить сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги.