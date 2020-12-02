Электричество отключили в пяти нижегородских домах сегодня, 23 декабря. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
С 8:00 электроэнергию отключили в доме №6/2 по ул. 50 лет Победы в Московском районе. Возобновление подачи электричества запланировано на 16:00.
Также, с 9:00 до 13:00 без электричества остались жители домов №№ 40, 42, 44, 44/1 по ул. Дьяконова в Автозаводском районе.
Работы на системах жилищно-коммунального хозяйства плановые.
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