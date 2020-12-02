"Шальную семейку" представят в нижегородском театре "Комедiя" Культура и отдых

Спектакль "Шальная семейка" будет представлен на сцене театра "Комедiя" 26 декабря, начало в 18:30. Как рассказали в театре, спектакль станет своеобразной сказкой для взрослых по пьесе "Дефлоресы".

Перевод с английского – Виктор Вебер. Режиссер-постановщик – лауреат премий Нижнего Новгорода Надежда Ковалева.

История такова, что странная семейка циркачей Дефлоресов колесит на фургоне по Америке от ярмарки к ярмарке, развлекая публику. Однажды на их стоянке в лесу появляется юная девушка Холли, и этот вечер она не забудет никогда! Эта невероятная семейка своими выходками может свести с ума кого угодно, и девушке лучше было бы немедленно уйти. Но Холли почему-то остается.

В театре предупредили, что спектакль может резко улучшить настроение зрителей, так что следует быть осторожными.

(16+)

СПРАВКА:

Дон Нигро - американский драматург, автор более 400 больших и малых пьес, коллажей. Имя относительно новое на российском театральном небосклоне. Дон Нигро родился 30 сентября 1949 года в маленьком городе Мэлверн, штат Огайо, где живёт и по сей день. В 1971 году он получил степень бакалавра искусств в университете Огайо, в 1979 - магистра искусств в университете Айовы. Дон активно преподавал драматургию в штатах Огайо, Айова, Масачуссетс, Кент, Индиана. Среди своих вдохновителей он называет У.Шекспира, С.Беккета, Г. Пинтера, Т.Стоппарда и П. Барнса.

Пьесы Дона Нигро – впечатляющий коктейль русского психологического театра, традиций Шекспира и американского постмодернизма. Впервые премьеры спектаклей по пьесам Д.Нигро в России состоялись в 2015 г. С тех пор его тексты обрели любовь и популярность в России, в том числе благодаря усилиям его бессменного переводчика Виктора Вебера.

Спектакль "Шальная семейка" на сцене театра "Комедiя" - мировая премьера по пьесе "Дефлоресы".