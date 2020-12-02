Галерея Пьетро Франческо появится в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородские компании разработают проектно-сметную документацию для галереи Пьетро Франческо в Кремле и нового здания для детской библиотеки имени Т.А. Мавриной (Почтовый съезд, 9). Об этом стало известно по итогам заседания коллегии 23 декабря 2020 года.

Подрядчики были выбраны путем проведения процедуры открытого запроса предложений в электронной форме, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) займутся разработкой проектно-сметной документации для галереи Пьетро Франческо в кремле.

Многие годы галерея Пьетро Франческо была закрыта для посещения и находилась в заброшенном состоянии. При разработке проектно-сметной документации для галереи Пьетро Франческо специалисты ННГАСУ должны будут предусмотреть прогулочную аллею на участке между Кладовой и Часовой башнями, приспособив пространство для проведения выставок. При работе будет учтена архитектура этого места. Высокие стены и арки переосмыслят как новое городское пространство – место встречи и сосредоточения представителей творческих профессий. Ниши внутренних стен галереи могут занять кофейни, кафе, лавки мастеров, совмещенные с мастерскими, и небольшие магазины.

Стоимость проекта составляет 1,87 млн рублей. Срок разработки проектно-сметной документации - 4 месяца. Работы запланированы на следующий год. На данный момент идет поиск источника финансирования.

Нижегородская компания ООО "ГорПроект" займется подготовкой проектной документации на выполнение работ по реконструкции здания, которое будет использоваться для обеспечения деятельности ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной».

Стоимость проекта составляет 2,82 млн рублей. Срок разработки проектно-сметной документации - 6,5 месяца.

"Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является развитие культурно-образовательных учреждений. Областная детская библиотека отметила в прошлом году 100-летие. На Звездинке, 5 традиционно проходит большое количество мероприятий, которые делают знакомство юных нижегородцев с уникальным миром детской литературы ярким и запоминающимся. И к юбилею города нам бы хотелось сделать подарок – новое здание, которое позволит расширить возможности библиотеки", — сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Разработка проектно-сметной документации для галереи Пьетро Франческо в Нижегородском кремле и Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т.А. Мавриной ведется в рамках инфраструктурной программы #Город 800. Эта программа – центральная часть подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.