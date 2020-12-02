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Общество

Пациенты выразили слова благодарности врачам нижегородской больницы № 28

24 декабря 2020 10:45  [85] Общество

Пациенты выразили слова благодарности врачам нижегородской больницы № 28 (ул. Чаадаева, 7). Многие из них поступили с высокой температурой в крайне плохом самочувствии. Благодаря эффективному лечению удалось быстро пойти на поправку.

"Если бы не вы, мы бы не выжили", - поделился мнением один из пациентов.

Еще один пациент по имени Олег Васильев поступил с температурой 38,5. В больнице ему сбили температуру, ставили капельницы, давали коронавир, состояние здоровья постепенно пришло в норму.

"Спасибо большое врачам. Врачи замечательные, медсестры замечательные", - поблагодарил он персонал больницы.

"Врачи самозабвенно трудятся, чтобы вытащить нас из этой ужасной болезни. Когда заболеваешь, кажется, что все очень просто. Пришел врач – назначил таблетки. А тут непонятная болезнь. Я оказалась в больнице спустя три дня и даже не ожидала. Врачи помогают очень. Только в их руках кажется, что поправишься. Здоровья их семьям и детям", - добавила еще одна пациентка.

 

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