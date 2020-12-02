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Происшествия

Молодой человек получил условный срок за драку на свадьбе в Нижнем Новгороде

24 декабря 2020 11:34  [47] Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Молодой человек получил условный срок за драку на свадьбе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Сормовского района.

Суд назначил наказание – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ему 29 лет, и он уроженец Балахны.

В ходе судебного следствия установлено, что весной 2019 года в одном из ресторанов Сормовского района проходил свадебный банкет. Сотрудниками ресторана был вызван наряд полиции, поскольку между гостями свадьбы завязался конфликт. Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали молодого человека - нарушителя общественного порядка.

Задержанный начал отбиваться от полицейских. Они попытались усадить его в служебный автомобиль, но молодой человек укусил одного из сотрудников за палец. Кроме того, другие гости свадьбы попытались воспрепятствовать сотрудникам ОВО в задержании, в связи с чем последним пришлось вызвать дополнительные патрули, а также выстрелить в воздух для предотвращения противоправных действий со стороны гостей.

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