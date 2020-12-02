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Культура и отдых

Двухэтажные автобусы вновь начнут курсировать по Нижнему Новгороду

24 декабря 2020 14:41  [80] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Двухэтажные автобусы вновь начнут курсировать по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первый рейс запланирован уже на завтра, 25 декабря.

Представители компании-перевозчика подчеркнули, что всем врачам, а также студентам профильных медицинских ВУЗов предоставляется скидка в размере 30% от стоимости билета.

Автобусы будут объезжать основные достопримечательности города каждый день до 10 января.

Купить билет, ознакомиться с расписанием и интервалами движения двухэтажных автобусов можно непосредственно в автобусе или сайте nn-grad.ru.

Стоимость туров начинается от 200 рублей, билет действует 24 или 48 часов.

Билет для взрослого – 800 рублей, льготные категории (пенсионеры и студенты) – 600 рублей, дети 7-13 лет – 400 рублей, дети до 6 лет – 200 рублей с отдельным местом, а на руках родителей – бесплатно.

Семьям с детьми, где есть один, два или три ребёнка, будут предоставлены дополнительные скидки.

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