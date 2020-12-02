Нижний Новгород потратит 2,4 млрд рублей на установку энергосберегающих светильников Общество

Более 2,4 млрд рублей будет направлено на установку энергосберегающих светильников в Нижнем Новгороде. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, согласована крупная сделка между муниципальным предприятием "Инженерные сети" и ООО "Светосервис-Волгоград".

Из каких именно источников будет производиться оплата по контракту, не уточняется.

Ранее сообщалось, что из 65 тысяч энергосберегающих светильников - 18 тысяч будут оборудованы системой беспроводного диммирования (представляет собой процесс управления интенсивностью освещения при помощи специальных устройств). Полностью автоматизированную систему можно будет контролировать с помощью станций беспроводной связи.

Окончание работ намечено на лето 2021 года. На сегодняшний день недоосвещенность улиц Нижнего Новгорода составляет около 30%.