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Происшествия

Почти 30 человек эвакуировали из-за пожара в доме на ул.Мончегорской в Нижнем Новгороде

25 декабря 2020 10:25  [4] Происшествия
Дом, где произошел пожар

Дом, где произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцать семь человек эвакуировали из-за пожара в доме № 11а по ул.Мончегорской в Нижнем Новгороде 24 декабря 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании в одной из квартир поступила спасателям в 23:39. Они отреагировали по рангу пожара №1 БИС (выехали дополнительные пожарные машины).

С огнем удалось справиться в 00:15. В результате пожара обгорела внутренняя отделка квартиры и имущество на общей площади 12 кв.м.

Двух человек госпитализировали. 

Силами пожарно-спасательных подразделений из дома были спасены 24 человека, в том числе семеро детей, эвакуировано 27 человек, из них четыре ребенка.

Всего в ликвидации последствий пожара принимали участие 11 единиц техники и 43 человека личного состава.

Причина происшествия устанавливается.

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Теги:
МЧС Пожары
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