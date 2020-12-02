Почти 30 человек эвакуировали из-за пожара в доме на ул.Мончегорской в Нижнем Новгороде Происшествия

Дом, где произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцать семь человек эвакуировали из-за пожара в доме № 11а по ул.Мончегорской в Нижнем Новгороде 24 декабря 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании в одной из квартир поступила спасателям в 23:39. Они отреагировали по рангу пожара №1 БИС (выехали дополнительные пожарные машины).

С огнем удалось справиться в 00:15. В результате пожара обгорела внутренняя отделка квартиры и имущество на общей площади 12 кв.м.

Двух человек госпитализировали.

Силами пожарно-спасательных подразделений из дома были спасены 24 человека, в том числе семеро детей, эвакуировано 27 человек, из них четыре ребенка.

Всего в ликвидации последствий пожара принимали участие 11 единиц техники и 43 человека личного состава.

Причина происшествия устанавливается.