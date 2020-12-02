Почти 30 человек эвакуировали из-за пожара в доме на ул.Мончегорской в Нижнем Новгороде

Дом, где произошел пожар
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Двадцать семь человек эвакуировали из-за пожара в доме № 11а по ул.Мончегорской в Нижнем Новгороде 24 декабря 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о возгорании в одной из квартир поступила спасателям в 23:39. Они отреагировали по рангу пожара №1 БИС (выехали дополнительные пожарные машины).
С огнем удалось справиться в 00:15. В результате пожара обгорела внутренняя отделка квартиры и имущество на общей площади 12 кв.м.
Двух человек госпитализировали.
Силами пожарно-спасательных подразделений из дома были спасены 24 человека, в том числе семеро детей, эвакуировано 27 человек, из них четыре ребенка.
Всего в ликвидации последствий пожара принимали участие 11 единиц техники и 43 человека личного состава.
Причина происшествия устанавливается.
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