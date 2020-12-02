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Общество

Клиенты более 50 тысяч раз воспользовались услугами личного кабинета "Нижегородского водоканала"

25 декабря 2020 13:43  [32] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Клиенты более 50 тысяч раз воспользовались услугами личного кабинета "Нижегородского водоканала". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис "Личный кабинет абонента" был запущен накануне введения самоизоляции и позволил нижегородцам во время ограничения очных приемов граждан оставаться на связи с Центром по работе с абонентами и Центром проектно-технических согласований онлайн. С 25 марта 2020 года в  нем зарегистрировались более 10 тысяч человек.

Личный кабинет доступен как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал".

Более тысячи раз жители Нижнего Новгорода и Кстовского районов воспользовались такими услугами как "заключение договора на водоснабжение и водоотведение", "ввод в эксплуатацию прибора учета", "выдача условий подключения", "перерасчет платы за услуги" и прочими.  Кроме того, используя функции личного кабинета, абоненты более 20 тысяч раз передали показания приборов учета, написали около пяти тысяч обращений в службы по работе с абонентами и более тысячи раз оплатили услуги онлайн.

Дополнительное удобство заключается в том, что одна учетная запись позволяет прикрепить несколько лицевых счетов, в том числе за пожилых родственников, и пользоваться возможностями онлайн формата предоставления услуг без ограничений.

По словам директора по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николая Смирнова, в период смягчения ограничений "Личный кабинет абонента" выступил как удобный инструмент для записи нижегородцев на очный прием.

"С 1 июня Центр по работе с абонентами принимает жителей, желающих попасть на личный прием, но только по предварительной записи и с соблюдением эпидемиологических мер. Функция записи на очный прием имеется и в личном кабинете. За несколько месяцев ей воспользовались около 6,5 тысяч раз, при этом абоненты сами могли выбрать удобную дату и время посещения центра", - сказал он.

В компании сообщили, что функции личного кабинета будут расширяться. В 2021 году начнется работа по разработке мобильной версии сервиса, а также будет расширен список услуг, предоставляемых онлайн.

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