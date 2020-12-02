"Считаю объективными оценки реализации нацпроектов в Нижегородской области", - Юрий Шалабаев Политика

Фото: правительство Нижегородской области

"Нижний Новгород активно участвует в реализации национальных проектов. Как непосредственный исполнитель считаю оценки, которые сегодня были даны на заседании правительства Нижегородской области, объективными, а критику - конструктивной. Это была, скорее, работа над ошибками, чем критика, и такой подход в наступающем году сделает реализацию национальных проектов в регионе, в том числе в Нижнем Новгороде, еще более эффективной", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, говоря об итогах реализации нацпроектов в Нижегородской области.

Также он прокомментировал предложение губернатора о возможности для муниципалитетов получать за реализацию нацпроектов оценку "отлично".

"Надлежащая оценка работы – это значит, что ты соответствуешь всем показателям, которые заявлены национальным проектом. Если кто-то сделал что-то невозможное или значительно превысил показатели, то почему тогда не поставить "отлично"? Это хорошая мотивация на будущее для нас всех", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, в Нижнем Новгороде в 2020 году на реализацию национальных проектов было выделено более 3 млрд рублей. В областном центре были благоустроены 32 парка и сквера, 61 двор, отремонтировано 25 участков дорог. Открыты новая школа и 11 детских садов. Музыкальные школы города смогли обновить комплекты музыкальных инструментов и учебные пособия.