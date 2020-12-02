Мужчина погиб при пожаре в доме на ул. Авангардной в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина погиб при пожаре в доме №8 по ул. Авангардной в Нижнем Новгороде, который произошел сегодня ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в квартире дома поступило спасателям в 3:31. По прибытию, пожарные эвакуировали 60 человек, в том числе пять детей. Помощь сотрудников пожарной охраны при этом потребовалось 10 людям, среди них трое детей. Их выводили из задымленных помещений в специальных масках.

Пожар был ликвидирован в 4:01 на площади 10 кв.м. В результате погиб мужчина - его личность устанавливается.

Для тушения пожара привлекалось 48 человек личного состава с применением 12 единиц техники.

Причина происшествия устанавливается.