Мужчина погиб при пожаре в доме на ул. Авангардной в Нижнем Новгороде

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Мужчина погиб при пожаре в доме №8 по ул. Авангардной в Нижнем Новгороде, который произошел сегодня ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в квартире дома поступило спасателям в 3:31. По прибытию, пожарные эвакуировали 60 человек, в том числе пять детей. Помощь сотрудников пожарной охраны при этом потребовалось 10 людям, среди них трое детей. Их выводили из задымленных помещений в специальных масках.
Пожар был ликвидирован в 4:01 на площади 10 кв.м. В результате погиб мужчина - его личность устанавливается.
Для тушения пожара привлекалось 48 человек личного состава с применением 12 единиц техники.
Причина происшествия устанавливается.
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