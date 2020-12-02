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Происшествия

Тридцать два человека спасли из дома на ул. Березовской в Нижнем Новгороде, где произошел пожар

26 декабря 2020 11:39  [145] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Тридцать два человека спасли из дома №87 по ул. Березовской в Нижнем Новгороде, где сегодня произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 26 декабря 2020 года.

Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:14. На место происшествия выехали все службы экстренного реагирования. На момент прибытия пожарных происходило горение квартиры на 6 этаже.

В течение часа спасатели эвакуировали жильцов данного подъезда и соседнего с ним. Тридцати двум людям, среди которых было семь детей, понадобилась помощь - их выводили в масках для облегчения дыхания.

В результате, пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м., погибла женщина.

В настоящее время проводится проверка по факту причин возникновения пожара.

В соцсетях сообщается, что причиной пожара может быть взрыв бытового газа. В МЧС информацию на данный момент не подтвердили. Но заявили, что визуальный осмотр дома показал - нарушений конструкций нет.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)
 

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Теги:
МЧС Пожар
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