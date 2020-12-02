Нижегородский губернский оркестр ищет модельеров для создания костюмов артистов Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Всероссийский конкурс дизайнеров-модельеров для создания костюмов для артистов Нижегородского губернского оркестра стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Организаторами проекта выступили министерство культуры Нижегородской области, Нижегородский губернский оркестр при поддержке фестиваля "MATRYOSHKA FASHION WEEK – 2021".

Участникам предлагается создать дизайн концертного костюма артистов Нижегородского губернского оркестра.

Дизайн концертной одежды должен быть оптимально решен с точки зрения эстетики, удобства, безопасности труда и технологии пошива.

Разрабатываемая концертная одежда должна состоять из мужского комплекта: удлиненный пиджак (френч), брюки, головной убор и обувь. Удлиненный пиджак (френч) должен иметь элементы вышивки на воротнике и рукавах. На левой стороне пиджака необходима вышивка (эмблема) принадлежности коллектива к Нижегородской области (например, герб Нижегородской области) и надпись "Нижегородский губернский оркестр". Брюки должны быть классического кроя с лампасами.

К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы, индивидуальные авторы, театры мод центров и домов ремесел, домов культуры, досуговых центров и других учреждений культуры. Регистрационную анкету и конкурсную работу (изображения эскизов) необходимо прислать до 25 января 2021 года на адрес электронной почты djarad@mail.ru.

Итоги конкурса будут объявлены 29 января 2021 года, результаты будут опубликованы в сообществе Нижегородского губернского оркестра в социальной сети ВКонтакте.

Все участники фестиваля будут отмечены дипломами фестиваля моды MATRYOSHKA FASHION WEEK – 2021. Победитель получит диплом 1 степени и премию в размере 200 тысяч рублей. Сшитые костюмы по эскизам лауреата будут продемонстрированы Нижегородским губернским оркестром на фестивале моды MATRYOSHKA FASHION WEEK – 2021.