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Общество

Мастерица из Нижнего Новгорода Ольга Бочарова награждена премией правительства РФ "Душа России"

27 декабря 2020 11:33  [1] Общество

Руководитель самодеятельной мастерской прикладного творчества "Параскева" Комплексного центра социального обслуживания населения Московского района Нижнего Новгорода Ольга Бочарова удостоена премии Правительства РФ "Душа России".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Нижегородка отмечена за вклад в развитие народного творчества в номинации "Народный мастер".

Ольга Бочарова уже много лет популяризует народную культуру и ремесла, в совершенстве владеет такими техниками, как ручное ткачество, традиционная текстильная и авторская кукла, традиционный русский народный костюм, лоскутное шитьё, ручная вышивка и ручное вязание. В мастерскую "Параскева" она пришла в 2001 году. Под ее руководством коллектив не раз становился обладателем гран-при и лауреатом всероссийских фестивалей и конкурсов в области декоративно-прикладного искусства. Работы самого мастера неоднократно представляли страну на зарубежных выставках.

По инициативе Ольги Бочаровой в комплексном центре создан музей русского быта "Малая родина". Она является постоянным участником фольклорных экспедиций по сёлам Нижегородской области. Работы мастера хранятся в запасниках Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, Художественно-педагогического музея игрушки (г. Сергиев Посад), Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва), Музея мировых ремёсел (США), в частных российских и зарубежных коллекциях.

В этом году высоких наград удостоены 13 деятелей культуры. Все лауреаты получат по 500 тысяч рублей. Правительственная премия "Душа России" присуждается с 2002 года выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть жизни народному искусству и народному образованию.

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