Мастерица из Нижнего Новгорода Ольга Бочарова награждена премией правительства РФ "Душа России" Общество

Руководитель самодеятельной мастерской прикладного творчества "Параскева" Комплексного центра социального обслуживания населения Московского района Нижнего Новгорода Ольга Бочарова удостоена премии Правительства РФ "Душа России".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Нижегородка отмечена за вклад в развитие народного творчества в номинации "Народный мастер".

Ольга Бочарова уже много лет популяризует народную культуру и ремесла, в совершенстве владеет такими техниками, как ручное ткачество, традиционная текстильная и авторская кукла, традиционный русский народный костюм, лоскутное шитьё, ручная вышивка и ручное вязание. В мастерскую "Параскева" она пришла в 2001 году. Под ее руководством коллектив не раз становился обладателем гран-при и лауреатом всероссийских фестивалей и конкурсов в области декоративно-прикладного искусства. Работы самого мастера неоднократно представляли страну на зарубежных выставках.

По инициативе Ольги Бочаровой в комплексном центре создан музей русского быта "Малая родина". Она является постоянным участником фольклорных экспедиций по сёлам Нижегородской области. Работы мастера хранятся в запасниках Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, Художественно-педагогического музея игрушки (г. Сергиев Посад), Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва), Музея мировых ремёсел (США), в частных российских и зарубежных коллекциях.

В этом году высоких наград удостоены 13 деятелей культуры. Все лауреаты получат по 500 тысяч рублей. Правительственная премия "Душа России" присуждается с 2002 года выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть жизни народному искусству и народному образованию.