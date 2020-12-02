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Общество

Прокуратура проверяет обоснованность увеличения платы за электроэнергию в Нижнем Новгороде

28 декабря 2020 09:58  [81] Общество

Прокуратура проверяет обоснованность увеличения платы за электроэнергию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 28 декабря 2020 года.

Поводом для проверки стала информация из СМИ об увеличении платы за электроэнергию для общедомовых нужд. Проверка проводится с привлечением прокуратуры Советского района.

В частности, будет проверена работа ресурсоснабжающей и управляющей организаций по выставлению платы за коммунальный ресурс.

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