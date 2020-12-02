Пенсионерка организовала в Нижнем Новгороде игорный клуб Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Пенсионерка организовала в Нижнем Новгороде игорный клуб. Как сообщили в региональном СУ СК, в отношении 57-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По версии следствия, в цокольном помещении дома по ул. Бульвар Мира Канавинского района она незаконно проводила азартные игры.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке подразделения "ГРОМ" попали в помещение и изъяли 9 компьютеров, видеокамеры и денежные средства.

Подозреваемая, выполнявшая функции администратора клуба, допрошена следователями СК, она созналась в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.