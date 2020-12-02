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Общество

Нижегородский транспорт будет ходить 31 декабря по обычному расписанию

28 декабря 2020 16:35  [94] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский общественный транспорт в канун Нового года будет ходить по обычному расписанию. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

"Координационным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день принято решение не менять режим работы общественного транспорта в новогоднюю ночь", - сообщили в ведомстве.

При этом, в праздничные дни с 1 по 10 января 2021 года работа метрополитена, трамваев, троллейбусов, автобусов на территории города будет организована по расписанию выходного дня.

Планируя поездки на городском транспорте, жителям предлагают ориентироваться на информацию портала.

Отметим, что в прошлом году администрация Нижнего Новгорода продлевала работу общественного транспорта 31 декабря. Жители города могли пользоваться услугой на несколько часов дольше. Курсирование транспорта по некоторым маршрутам продолжалось до утра.

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