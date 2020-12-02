"Это Рождество станет для нас очередным символом преодоления трудностей прошлого года", - Глеб Никитин Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех с Рождеством.



"Этот праздник мы всегда встречаем с особым чувством. В его основе - стремление человека к обновлению, вера в чудо и надежда на будущее. Посреди суровой зимы люди пытаются сделать мир вокруг себя немного светлее и добрее, наполнить теплотой. Традиционно мы встречаемся с близкими. Многие посещают храмы и стремятся разделить радость праздника с друзьями. В этом же году семейный смысл Рождества обретает особое значение. Сейчас крайне важно, чтобы это событие отмечалось только в кругу самых родных людей. Так мы можем сохранить здоровье.



Не сомневаюсь, что это Рождество станет для нас очередным символом преодоления трудностей прошлого года. Мы обязательно справимся со всеми сложностями. Этому учит нас история праздника и опыт предыдущих поколений. Опираясь на традиции и используя современные возможности, можно сделать очень многое. Огромная благодарность всем, кто в это Рождество продолжает помогать людям – врачам, волонтерам, просто неравнодушным нижегородцам, всем, кто и сейчас находится на своем посту.



Православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, желаю добра и мира. Пусть в ваших домах и семьях царят добро и благополучие!" – отмечается в пожелании.